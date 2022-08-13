Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Bu tahmin, memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu. Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Yüzde 19.84'lik tahmine göre memurlar ve memur emeklilerine yüzde 12.84 fark çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 zam ve yüzde 12.84 enflasyon farkıyla yüzde 20.84'ü bulacak.