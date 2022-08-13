13 Ağustos 2022, Cumartesi
Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar
Emekli ve memur maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar, şimdiden Ocak'ta yapılacak zammı araştırmaya başladı. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Ocak zammı için ipuçları gelmeye başladı. TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam olacak. Peki, 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte TÜFE tahminine göre mesleklere göre yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:45
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