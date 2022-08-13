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Haberler Galeri Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

Emekli ve memur maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar, şimdiden Ocak'ta yapılacak zammı araştırmaya başladı. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Ocak zammı için ipuçları gelmeye başladı. TÜFE tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.84, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.84 zam olacak. Peki, 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte TÜFE tahminine göre mesleklere göre yeni maaşlar...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:45
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Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

Memur ve emekli 2022'nin ikinci yarısında geçerli olacak zammı geçtiğimiz ay aldı. Bir sonraki zam ise Ocak ayında gerçekleşecek. Ocak zammı için ilk enflasyon verisi (Temmuz enflasyonu) 3 Ağustos'ta açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Ocak artışı için ipuçları ortaya çıkarken, Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden yıl sonu TÜFE tahmini belirlendi. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte TÜFE tahminine göre mesleklere göre yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 70.6

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirilen 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 70.6 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.84 olarak gerçekleşecek.

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Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

EMEKLİLERE NASIL YANSIYACAK?

Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda zam oranı yüzde 19.84 olacak.

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Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Bu tahmin, memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı alabileceğini ortaya koydu. Memurların ve emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Yüzde 19.84'lik tahmine göre memurlar ve memur emeklilerine yüzde 12.84 fark çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 zam ve yüzde 12.84 enflasyon farkıyla yüzde 20.84'ü bulacak.

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Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim'de yer alan habere göre; bu oranlara göre en düşük maaş, zam yüzde 20.84 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 2 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 344 liraya yükselecek.