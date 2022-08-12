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Haberler Galeri Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için gelecek açıklamalara kitlenmiş durumda. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemenin bir çok getirisi olacak. Hal böyle olunca, "Memur maaş ve ikramiyeleri ne kadar olacak? 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 3600 ek gösterge ile yeni maaş hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 19:42
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Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında değişim yaşanacak. Ayrıca maaş ile birlikte ikramiyelerde artış yaşanacak. Düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte aynı zamanda 5 bin lira civarında olan memurun emekli maaşı en düşüğü dikkate alınacak olursa 6500 liraya yükselmiş olacak. Düzenleme 1 Ocak tarihinde hayata geçmiş olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile değişim nasıl olacak?

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Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, katıldığı canlı yayında 3600 ek gösterge ile ilgili detayları anlattı.

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Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

1 OCAKTAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Memurların merak ettiği konu bu konu son günlerde geri planda kaldı. Gündemden biraz düşmüş gibi gözüküyor. Aslında temmuz ayında bu yasalaştı. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

3600 ek göstergenin çıkış noktası polis, sağlık çalışanları, öğretmen ve din görevlileriyle çıkmıştı. Tüm memurlar ek göstergeye dahil edilmiş oldu.

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Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

Tüm memurlar artık ek göstergeye dahil olduktan sonraki süreç ne olacak. Memur ve emeklilerin emekli maaşlarında ve emekli olurken ikramiyelerinde önemli bir artış getirecek