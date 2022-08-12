Emekli ve memura Ocak müjdesi! 1.500 - 2.000 arasında artış yaşanacak! Maaşlar 6.500 liraya kadar...

3600 ek gösterge için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için gelecek açıklamalara kitlenmiş durumda. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemenin bir çok getirisi olacak. Hal böyle olunca, "Memur maaş ve ikramiyeleri ne kadar olacak? 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 3600 ek gösterge ile yeni maaş hesaplamalar...