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Haberler Galeri Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | 25-31 Mart'ta kadar...

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | 25-31 Mart'ta kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, kamu bankalarının emekli promosyon taban sınırlarının artırıldığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kamu bankalarındaki yeni tutarlara çevrildi. Kamu bankalarının emekli promosyonlarında taban sınırlarının artırılması, emekli vatandaşlara sunulan avantajları artıracak ve rekabet ortamını güçlendirecektir. Bu durum, özellikle emekli vatandaşlar için daha cazip ve avantajlı seçenekler sunabilirken, özel bankaların da rekabet güçlerini artırmalarını sağlayabilir.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:27
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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | ZAMLI ÖDEMELER İÇİN MUSLUK AÇILDI! 25-26-27-28-29-30-31 Mart’ta kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir mitingde halka seslendi. Emeklilere yönelik promosyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamu bankalarının emekli maaşlarına göre 8 ila 12 bin lira arasında promosyon belirlediğini açıkladı. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağını vurguladı.

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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | ZAMLI ÖDEMELER İÇİN MUSLUK AÇILDI! 25-26-27-28-29-30-31 Mart’ta kadar...

Türkiye'nin ekonomi gündemini meşgul eden konulardan biri, emeklilere ödenen banka promosyonlarıyla ilgili son gelişmelerdir.

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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | ZAMLI ÖDEMELER İÇİN MUSLUK AÇILDI! 25-26-27-28-29-30-31 Mart’ta kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdesiyle, kamu bankaları tarafından emeklilere ödenecek yeni promosyon miktarları ve başvuru süreçleri hakkında detaylar netleşti.

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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | ZAMLI ÖDEMELER İÇİN MUSLUK AÇILDI! 25-26-27-28-29-30-31 Mart’ta kadar...

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank gibi kurumlar, emeklilerin yüzünü güldüren bu yeni düzenlemeyle ilgili tüm ayrıntıları paylaştı.

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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | ZAMLI ÖDEMELER İÇİN MUSLUK AÇILDI! 25-26-27-28-29-30-31 Mart’ta kadar...

Emekli Promosyonlarında Cazip Artış

Geçmişte 3-5 bin lira arasında değişen promosyon ödemeleri, bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 8 ile 12 bin lira arasına yükseltildi.