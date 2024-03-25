Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... ➡️ Emekli Promosyonu Başvuru Ekranı | 25-31 Mart'ta kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir mitingde halka seslendi. Emeklilere yönelik promosyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamu bankalarının emekli maaşlarına göre 8 ila 12 bin lira arasında promosyon belirlediğini açıkladı. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağını vurguladı.