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Haberler Galeri Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde, hak sahiplerine belirli miktarlarda emekli ikramiyesi ödeniyor. Bu ikramiyeden sadece emekliler değil, aynı zamanda 65 yaş aylığı, ölüm aylığı ve dul yetim maaşı alan kişiler de faydalanıyor. Peki emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:36
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Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

Nisan ayına az bir zaman kala, milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme programını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin hesaplarına yatırılacak ikramiyelerin ödeme programını belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.000 TL ikramiyelerin yatacağı tarih aralığını açıkladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

4(a) (SSK)Kapsamında Gelir ve Aylık Alanların Ödeme Günü:

📍17 ve 18 olanlara: 2 Nisan

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Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

📍19, 20, 21, 22 olanlara: 3 Nisan

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Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

📍23, 24, 25, 26 olanlara: 4 Nisan

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Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

4(b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir ve Aylık Alanların:

📍Tamamı: 5 Nisan