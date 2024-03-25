Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde, hak sahiplerine belirli miktarlarda emekli ikramiyesi ödeniyor. Bu ikramiyeden sadece emekliler değil, aynı zamanda 65 yaş aylığı, ölüm aylığı ve dul yetim maaşı alan kişiler de faydalanıyor. Peki emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?