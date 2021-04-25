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Haberler Galeri Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz işlemleri için süreç yakından takip ediliyor. Son haftalarda birçok kurum SPK'ya başvurarak halka arz onayı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. İşte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 21:38
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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Yatırımcılar süreci yakından takip ediyor. İşte, Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.