HaberlerGaleriZiraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...
Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...
Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz işlemleri için süreç yakından takip ediliyor. Son haftalarda birçok kurum SPK'ya başvurarak halka arz onayı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. İşte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.