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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

İşsizlik maaşı alan vatandaşların aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha bulunuyor. Bilindiği üzere işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı verilmektedir. Ayrıca koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek devreye alınmıştı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmektedir.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 22:58
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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

Katılım sağlamak yetiyor. 26 gün için ek maaş imkanı. 10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. Salgın sürecinde çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor.

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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

İŞSİZ KALANLAR İÇİN PEK ÇOK DÜZENLEME

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı.

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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.

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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.

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Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.