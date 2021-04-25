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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araba almak için oluşacak fırsatları bekleyen vatandaşlar, 2021 yılında ÖTV indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyleyken araba piyasasında yaşanan dalgalanmalar ise yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi var mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 20:21
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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarını yaşadığımız dönemde araba alacaklar ÖTV indirimi hakkında alınacak kararları bekliyor. Koronavirüs salgınından dolayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Hal böyle olunca ÖTV indirimi büyük önem taşıyor. İşte, sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor. Uzmanlar fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.

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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.