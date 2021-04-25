ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?

Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarını yaşadığımız dönemde araba alacaklar ÖTV indirimi hakkında alınacak kararları bekliyor. Koronavirüs salgınından dolayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Hal böyle olunca ÖTV indirimi büyük önem taşıyor. İşte, sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?