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ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?
Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araba almak için oluşacak fırsatları bekleyen vatandaşlar, 2021 yılında ÖTV indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyleyken araba piyasasında yaşanan dalgalanmalar ise yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 20:21
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