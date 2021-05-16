Ziraat Bankası'ndan son dakika müjde! Başvurana 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi fırsatı! 150.000 ve 125.000 civarında...

12 ay boyunca faiz kredi hizmeti vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlık tarafından tarafından köyüne dönmek isteyenlere sunulan fırsat büyük ilgi görüyor. Sunulan kredi fırsatı için detaylar belli oldu. İsteyene 100.000, 125.000 ve 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Köyüne dönme planı yapanlar başvuru şartlarını ve detaylarını sorgulaması sürüyor. Sizler için detayları haberimizde derledik.