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Ziraat Bankası'ndan son dakika müjde! Başvurana 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi fırsatı! 150.000 ve 125.000 civarında...
Kredi kullanmak isteyenlere bankalardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından flaş hamle geldi. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek. Fırsata göre 12 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Diğer yandan 84 ay vade fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Sunulan kredi fırsatı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başvuru şartları ve detayları ise araştırılan konular arasında yerini aldı.
Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 17:31
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