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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

İlave istihdama 100 bin TL kredi fırsatı için detaylar netleşmeye başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik reform paketi için ilave istihdam şartı bulunuyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Özellikle pandemi döneminde olumsuz etkilenen hizmet ve turizm sektörü için çalışmalar başlatıldı. İşte, 3 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı için detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:57
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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

Kredi kullanmak isteyenlere müjde... Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketinde yer alan ilave istihdama 100 bin TL destek kredisine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Pandemi döneminde olumsuz etkilenen turizm ve hizmet sektörü için detaylar belli olmaya başladı. Kredinin 3 yıl vadeli ve 6 ay ödemesiz şekilde olması bekleniyor. İşte, 12 ay boyunca 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

Kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak.

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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

HANGİ SEKTÖRLER ALACAK?

Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

ÖZELLER OLUMLU BAKIYOR

Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite desteği çeken firmalara sağlanması planlanan istihdam desteği kredisi Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak.

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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...

Kredi paketi için kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla da görüşmeler sürüyor. Yetkililer, görüşmelerin 'olumlu' yönde ilerlediğini belirtiyor. İlk açıklandığında kredinin 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağı belirtilmişti.