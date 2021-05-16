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Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...
İlave istihdama 100 bin TL kredi fırsatı için detaylar netleşmeye başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik reform paketi için ilave istihdam şartı bulunuyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Özellikle pandemi döneminde olumsuz etkilenen hizmet ve turizm sektörü için çalışmalar başlatıldı. İşte, 3 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı için detaylar...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:57
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