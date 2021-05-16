Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi. Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı. Konut ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını sorguluyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyenler düzenlemeyi yakından takip ediyor. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini merak eden vatandaşlar sorgulamalarını sürdürüyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. İşte, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Garanti kredi faiz oranları...