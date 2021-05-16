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Haberler Galeri Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

Kredi faizleri hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bankalar tek tek duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer banklarda kredi faiz oranları değişti. Ev, araba ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, faizler yüksek olsa dahi araştırmalarını sürdürüyor. Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu. Sizler için bankaların güncel faiz oranlarını detaylı olarak araştırdık. İşte, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:52
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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi. Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı. Konut ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını sorguluyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyenler düzenlemeyi yakından takip ediyor. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini merak eden vatandaşlar sorgulamalarını sürdürüyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. İşte, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Garanti kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.60

Ev kredisi: 1.45

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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.74

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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

TEB

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79