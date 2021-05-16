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Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...
Kredi faizleri hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bankalar tek tek duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer banklarda kredi faiz oranları değişti. Ev, araba ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, faizler yüksek olsa dahi araştırmalarını sürdürüyor. Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu. Sizler için bankaların güncel faiz oranlarını detaylı olarak araştırdık. İşte, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti kredi faiz oranları...