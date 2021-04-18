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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Banka Ramazan ayı için duyurduğu fırsat yüzleri güldürecek. Bankkart ile 750 TL ye kadar olan harcamalar için 25, 100 TL bankkart lira harcama avantajları gelecek. Kampanyadan yararlanmak için belirli süreler içinde alışverişlerinizde dikkat etmeniz gerekiyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 20:06
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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için flaş kampanya açıklamasında bulundu. Banka tarafından Ramazan ayı kampanya açıklamasına gelecek olursak Bankkart ile 750 TL ye kadar olan harcamalar için 25, 100 TL bankkart lira harcama avantajları gelecek. Kampanya 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Bankalar pandemi döneminde düzenlediği kampanyalar ile müşterilerini mutlu ediyor.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

BANKKART RAMAZAN KAMPANYASI

Bankkart ile 750 TL'ye ulaşan her harcamaya 25 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya koşullarını haberimizde ele aldık.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Koşullar:

Kampanya 6 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri için geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında Bankkart Mobil'den katılım sağlanabilecektir.

Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile yapılacak 750 TL'ye ulaşan her harcamaya 25 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanabilecektir.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 100 TL ile sınırlıdır.

Harcama tutarı için Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özellikleri ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan işlemler ve kartlı mobil ödemeler de asıl kartın kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim, fatura ödeme, kurumsal tahsilat, karta para yükleme, para transfer işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.