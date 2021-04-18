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Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...
Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Banka Ramazan ayı için duyurduğu fırsat yüzleri güldürecek. Bankkart ile 750 TL ye kadar olan harcamalar için 25, 100 TL bankkart lira harcama avantajları gelecek. Kampanyadan yararlanmak için belirli süreler içinde alışverişlerinizde dikkat etmeniz gerekiyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 18.04.2021 20:06
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