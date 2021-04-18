Ziraat Bankası'ndan müjde! Ramazan kampanyası belli oldu! Toplamda 100 TL hediye...

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için flaş kampanya açıklamasında bulundu. Banka tarafından Ramazan ayı kampanya açıklamasına gelecek olursak Bankkart ile 750 TL ye kadar olan harcamalar için 25, 100 TL bankkart lira harcama avantajları gelecek. Kampanya 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Bankalar pandemi döneminde düzenlediği kampanyalar ile müşterilerini mutlu ediyor.