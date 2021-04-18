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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

Milyonlarca emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde bu yıl artış yaşanacak. Yılın ilk ikramiyesi Mayıs ayında hesaplarda olacak. İkramiyeyi yeni emekliler ile dul ve yetimler de alacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesi zam geleceğinin müjdesi Başkan Erdoğan açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatacak. Enflasyon artışı yapılacak ikramiyelerin yeni tutarı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 18:12
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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Sizler için konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, dikkat çeken 3 formül...

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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

BAŞVURU GEREKMİYOR

İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.
Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak.

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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...

KESİNTİ YAPILAMIYOR

İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.