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Emeklinin yüzünde çiçeklere açacak! İkramiye zammı geliyor! İşte dikkat çeken 3 formül...
Milyonlarca emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde bu yıl artış yaşanacak. Yılın ilk ikramiyesi Mayıs ayında hesaplarda olacak. İkramiyeyi yeni emekliler ile dul ve yetimler de alacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesi zam geleceğinin müjdesi Başkan Erdoğan açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatacak. Enflasyon artışı yapılacak ikramiyelerin yeni tutarı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 18.04.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 18:12
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