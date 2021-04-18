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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

Çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. İkinci el araba piyasası bahar aylarının gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Ancak sıfır araçların çip krizi nedeniyle üretilememesi ikinci el araba fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden olacak. zmanlar 2. el araç alacak kişileri uyarıyor. Sektör temsilcileri fiyatların geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden yükselebileceği yorumlarında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 22:36
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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

Araba alacaklar dikkat... Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba sektörü 2021'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın üzerine koyarak büyümeye devam ediyor. İlk 3 ayda yaşanan gelişmeler ve mart ayında gelen rekor sonrası sektörde büyümenin ve yeniden ileriki dönemde 1 milyon seviyesine dönüşün sesleri duyulmaya başlandı.

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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

Ancak koronavirüs önlemlerinin yeniden artması, çip krizinin daha da büyük kapanmalara sebep olması sıfır arabada sıkıntılar yaşatarak ikinci ele yönlendirebilir.

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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

Ramazan ayında koronavirüs kısıtlamaların ciddi ölçüde arttırılması ile birlikte bir miktar düşüş beklenirken, özellikle online alışveriş kanallarının yükselebileceği ve ramazan sonrasında yeniden ciddi bir artış gözlemlenebileceği belirtiliyor.

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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

ÇİP KİRİZİ BÜYÜYOR

Özellikle büyük üreticilerin bu sorunu yaşamasının ardından en ciddi etki iki gün önce Ford Otosan'ın yaptığı açıklama ile geldi. Firma, Japonya'da yaşanan deprem ve yangın sebebiyle yaşanan yarı iletken tedarik sıkıntısının çok daha büyük bir seviyeye çıktığını vurguladı.

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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?

Bu olumsuzluklar nedeniyle Gölcük fabrikasındaki üretimini 13 Haziran'a kadar durdurduğunu açıkladı, buna karşın İnönü ve Kocaeli fabrikasında üretimini devam ettirecek.