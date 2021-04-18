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Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?
Çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. İkinci el araba piyasası bahar aylarının gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Ancak sıfır araçların çip krizi nedeniyle üretilememesi ikinci el araba fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden olacak. zmanlar 2. el araç alacak kişileri uyarıyor. Sektör temsilcileri fiyatların geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden yükselebileceği yorumlarında bulunuyor.