Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Borç kapatma kredisine son dönemde talep sürüyor. Kredi borcu olan vatandaşlar pandemi döneminde ödemekte zorlandıkları için bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Borç kapatma kredisi nasıl kullanılır? Borç kapatma kredisi başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...