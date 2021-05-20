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Haberler Galeri Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Borç kapatma kredisine son dönemde talep sürüyor. Kredi borcu olan vatandaşlar pandemi döneminde ödemekte zorlandıkları için bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Borç kapatma kredisi nasıl kullanılır? Borç kapatma kredisi başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 21:56
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Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Pandemi döneminde kredi alım şartları geçtiğimiz yıllara göre daha kolay hale geldi. İnternet ve mobil bankacılığın etkisi bu noktada yadsınamaz kadar önemli. Hal böyle olunca kredi çekmek isteyenlerin banka şubesine gitmeleri bile gerekmiyor. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. İşte, 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

DİJİTAL KREDİ İLE ŞUBEYE GİTMEDEN KREDİ KULLANMA KOLAYLIĞI ZİRAAT'TE

Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Özellikler

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

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Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.