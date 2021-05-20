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Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Bayramda çalışanın yüzü gülecek. Çift ücret müjdesi. Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 22:21
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Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Kamu personellerinin idari izin süreleri uzatılarak bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Ancak özel sektörde bazı iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Resmi tatil günlerinde çalışma durumu olduğunda ise mesai ücreti veriliyor. Özel sektörde çalışan vatandaşlar 3,5 gün resmi tatil yapacak, çalışmaları durumunda ise mesai alacak. İşte bayram mesai ücretleri...

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Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek.

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  • 9
Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor.

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Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

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Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.