Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...

Bayramda çalışanın yüzü gülecek. Çift ücret müjdesi. Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret verilecek. Ülkemizde resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor.