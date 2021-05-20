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Kredi kartı kullananları kapsıyor! Borcun bitmesini etkilemiyor! Asgari ödeme tutarı...
Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Bir kişinin birden fazla kredi kartı bulunabiliyor. Borçların genellikle asgari kısmı karşılanıyor. Kredi çekecek birçok kişi kredi kartının sadece asgari ödemesinin yapılamasının kredi notunu düşüreceğini sanıyor. Ancak bu durumda kredi notunun düşmesi gibi bir gelişme yaşanmıyor. Ancak asgari tutarın ödenmesi borcun tükenmesine yardımcı olmuyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 20:41
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