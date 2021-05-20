Kredi kartı kullananları kapsıyor! Borcun bitmesini etkilemiyor! Asgari ödeme tutarı...

Kredi kartı, kredi kullanmış herkesin bir kredi notu var. Sizin de var mı? Notunuzu biliyor musunuz? Nasıl yükseltirsiniz? Hadi başlıyoruz.

FİNANSAL KARNENİZ

Kredi notu, 0-1900 arasında değişen, önümüzdeki 12 ayda borçlarınızı ödeme olasılığınızı hesaplayan not. Bankalar kredi verirken sizin risk derecenizi tahmin etmek için kullanıyor. Finansal karneniz gibi düşünün. Dikkat! Banka kredi kararı verirken sadece bu nota bakmaz ama çok önemli etkendir.