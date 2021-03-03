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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziraat Bankası'ndan müjde! Borcu olanın cebini rahatlatacak! Faizler siliniyor... Ziraat Bankası'ndan müjde! Borcu olanın cebini rahatlatacak! Faizler siliniyor...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yüzleri güldürecek. Ziraat Bankası 31/12/2020 tarihi itibarıyla kredi borcunu ödememiş ve takibe düşmüş müşterilerine kolaylık sağlıyor. Banka borcu olan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama,8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 20:31
Ziraat Bankası'ndan müjde! Borcu olanın cebini rahatlatacak! Faizler siliniyor. Ziraat Bankası 31/12/2020 tarihi itibarıyla kredi borcunu ödememiş ve takibe düşmüş müşterilerine kolaylık sağlıyor. Banka takip sonrası oluşan temerrüt ve diğer tüm faizleri silerek ödeme yapılmasını sağlayacak. Banka tarafından takipte borcu bulunan müşterilerine derin nefes aldıracak müjdesi hakkında detayları haberimizde derledik. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Bankası, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.
Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.
Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.
Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.