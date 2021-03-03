En çok satanlar belli oldu! İlk sıraya o marka yerleşti! Hafif ve ticari...

En çok satanlar belli oldu! İlk sıraya o marka yerleşti. Şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere en çok satılan otomobil markaları belli oldu. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle insanların daha fazla otomobil ihtiyacı hissettiği de bir gerçek. Uzun yıllardır ülkemizde en çok otomobil satan markalar olarak Renault, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi markalar gösteriliyordu. En çok satan araçları sizler için derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...