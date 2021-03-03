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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri En çok satanlar belli oldu! İlk sıraya o marka yerleşti! Hafif ve ticari... En çok satanlar belli oldu! İlk sıraya o marka yerleşti! Hafif ve ticari...
Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle insanların daha fazla otomobil ihtiyacı hissettiği de bir gerçek. Uzun yıllardır ülkemizde en çok otomobil satan markalar olarak Renault, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi markalar gösteriliyordu. Türkiye otomotiv sektöründe hem ihracat hem de tüketim konusunda lider ülkelerden biri olarak biliniyor. İşte, en çok satan markalar...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 18:52
En çok satanlar belli oldu! İlk sıraya o marka yerleşti. Şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere en çok satılan otomobil markaları belli oldu. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle insanların daha fazla otomobil ihtiyacı hissettiği de bir gerçek. Uzun yıllardır ülkemizde en çok otomobil satan markalar olarak Renault, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi markalar gösteriliyordu. En çok satan araçları sizler için derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.
TOPLAM SATIŞ ADETLERİNDE İLK 5 MARKA
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı.