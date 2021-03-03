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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bahçede görüp etkilendi kariyerini bıraktı! Şimdi hayatı değişti! 10 yılda... Bahçede görüp etkilendi kariyerini bıraktı! Şimdi hayatı değişti! 10 yılda...
Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, İtalya'da eğitimini aldıktan sonra 300 dönümlük alanda "scarlet" elmasının üretimini yapıyor. Farklı şehirlerde mühendis olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini görüp etkilenen Murat Yıldız, kariyerini bırakıp elma yetiştiriciliğine başladı. 10 yılda 92 bin ağaca ulaşan Yıldız, her sezon 40 kişiyi de istihdam ediyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 21:19
Bahçede görüp etkilendi kariyerini bıraktı! Şimdi hayatı değişti. Murat Yıldız (38), 10 yıl önce kamuda saha kontrol mühendisi olarak çalışırken görevli gittiği Konya'nın Ereğli ilçesinde İtalyan bir firmada gördüğü elma üretimine ilgi duymaya başladı. Bunun üzerine İtalya'da eğitim alan Yıldız, yaklaşık 3 yıl boyunca gerçekleştirdiği araştırmaların da ışığında Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde 30 dönümde deneme amaçlı 5 bin fidan dikimi yaptı. Ardından kamudaki görevini bırakan Yıldız, merkeze bağlı Bulutlu köyünde 300 dönümlük arazide "scarlet" cinsi elma üretimine başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Elmalardan standartların üzerinde verim, renk ve aroma elde ederek sadece yerli girişimcilerin değil İtalyan üreticilerin de dikkatini çeken Yıldız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde kentte "scarlet" elma üreticiliğinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.
Bu yılki hasattan bin 200 ton rekolte bekleyen Yıldız, elmaları başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
"İTALYANLARDAN DAHA İYİ ELMA YETİŞTİRİYORUZ"
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalyanların, Ereğli'de ürettikleri elmaları ihraç ettiğini öğrendiğinde bu işin daha çok ilgisini çektiğini söyledi.
Türkiye'de sürdürülen geleneksel meyveciliğin tersine, İtalyanların daha çok bodur meyveciliğe ağırlık verdiğini anlatan Yıldız, bodur meyvecilikte birim alana daha fazla ağaç dikildiğini ve daha çok verim alındığını vurguladı.
Yıldız, "İtalyanlardan aldığım fikirler doğrultusunda Elazığ'da en uygun olan 1300-1500 rakımlarında arazi satın alıp buralara elma bahçemizi kurduk.100 bine yakın ağacımız var." diye konuştu.
Bu elma cinsinin Elazığ'ın coğrafi şartlarına adaptasyon sağladığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:
"Geçen yıl aldığımız ürünleri Ereğli'deki İtalyan arkadaşlarımıza gönderdik. Bize 'Böyle müthiş bir renk nasıl yakaladınız?' diye sordular. Davet ettik, geldiler. Elazığ'ın toprak yapısı, havası, iklimi gibi faktörlerin elmada renk ve aromayı sağladığını gördüler, bizi takdir ettiler. İtalyanlardan daha iyi elma yetiştiriyoruz. İtalyanları da bu bölgeye çekeceğiz. Bölgede üretim yapmaları için onlara da destek olacağız."
Yıldız, bu konuda elde ettikleri başarının çevrede duyulmasıyla, üreticilerin bu elmayı kendi arazilerinde de yetiştirmeleri için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.