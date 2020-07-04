Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ziraat Bankası 10.000 TL tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli 4 yeni kredi paketi açıklanmıştı. Bu paket içerisinde yer alan tatil kredisi için başvurular başladı. Tatil planı yapanlar için 10.000 TL'ye varan tatil destek kredisi veren Ziraat Bankası anlaşmalı firmaları duyurdu. Peki, Ziraat Bankası 10 bin TL tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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