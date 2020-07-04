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Haberler Galeri Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ziraat Bankası 10.000 TL tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli 4 yeni kredi paketi açıklanmıştı. Bu paket içerisinde yer alan tatil kredisi için başvurular başladı. Tatil planı yapanlar için 10.000 TL'ye varan tatil destek kredisi veren Ziraat Bankası anlaşmalı firmaları duyurdu. Peki, Ziraat Bankası 10 bin TL tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:22
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Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ziraat Bankası tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası tarafından 6 ay ödemesiz 10.000 TL'ye varan tatil destek kredisine başvurular devam ediyor. 36 ay vadeli kredi seçeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tatil kredisi ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, Ziraat Bankası 10 bin TL tatil destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Tatil destek kredisi şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Krediye başvurualr anlaşmalı firmalar aracılığıyla yapılacak. Müşterilerin başvuruları acenteler tarafından Ziraat Bankası'na iletilecek.

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Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

TATİL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi değerlendirme sonucu başvuru sahiplerine SMS olarak iletilecek. Kredisi olumlu sonuçlanan vatandaşların başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekiyor.

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Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

TATİL KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Tatil yapmak isteyen ve Ziraat Bankası aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşteriler ile Ziraat Bankası BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi imkanı sağlanıyor.

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Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ziraat Bankasıanlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran vatandaşlara konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunuluyor.