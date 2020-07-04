Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

Son dakika... Asgari ücrete Temmuz zammı geldi mi? TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca işçi asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete zam var mı? 2020 Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret miktarı ne kadar? İşte cevaplar...