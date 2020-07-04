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Haberler Galeri Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

Son dakika... Asgari ücrete Temmuz zammı geldi mi? TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca işçi asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete zam var mı? 2020 Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 13:58
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Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

Son dakika... Asgari ücrete Temmuz zammı geldi mi? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15.03 zam gelmişti. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon oranının ardından memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete zam gelip gelmediği merak edilmeye başlandı. Peki, asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi? Brüt ve net asgari ücret ne kadar? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?

Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL