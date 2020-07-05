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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişmeler art arda yaşanıyor. Temmuz maaşını zamlı alan emeklilerin, hem aylıklarını hem de ek ödemeleri arttı. Ek ödeme dahil en düşük maaş esnafta bin 886, memurda 2 bin 814, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liraya çıktı. İşte emeklilerin merakla beklediği ek zam tablosu...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 07:30
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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.

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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.

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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.

Kaynak:Takvim

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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?
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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?