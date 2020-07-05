Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.

Kaynak:Takvim