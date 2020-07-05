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Emekli ek zam 2020 | Emekliye ek zam ne zaman verilecek?
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişmeler art arda yaşanıyor. Temmuz maaşını zamlı alan emeklilerin, hem aylıklarını hem de ek ödemeleri arttı. Ek ödeme dahil en düşük maaş esnafta bin 886, memurda 2 bin 814, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liraya çıktı. İşte emeklilerin merakla beklediği ek zam tablosu...
Giriş Tarihi: 05.07.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 07:30
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