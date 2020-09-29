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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...
Mart ve Nisan aylarında pandeminin etkisini göstermesiyle Kamu bankaları uygun fiyatlı faizleri vatandaşlara sunuyor. Bankalar tarafından çok uygun faiz ve vade oranı, 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL arasından destek kredisi çok talep görüyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler başvurularda bulundu. Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.
Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:00
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