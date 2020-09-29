Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

KREDİ DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Temel İhtiyaç kredisi ile ilgili şu tabloyu açıklamış ve detayları şu şekilde vermişti:

3 BİN TL SÜRPRİZİ

Temel ihtiyaç kredisi ilk açıklandığında 3 seçenek sunuldu. Sunulan seçenekler şu şekildeydi:

5.000 TL,

7.500 TL

10.000 TL

Ancak ilk başvuru sonuçları açıklanmış ve binlerce kişiye 3 bin TL 'lik kredi çıkmıştı. Bankalar daha sonra yaptığı açıklamada yukarıdaki seçeneklere 3 bin TL seçeneğini de ekledi ve on binlerce kişiye , 10 bin, 7500, 5 bin TL 'ye başvuru yapmasına rağmen 3 bin TL kredi verdi.