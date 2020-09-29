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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

Mart ve Nisan aylarında pandeminin etkisini göstermesiyle Kamu bankaları uygun fiyatlı faizleri vatandaşlara sunuyor. Bankalar tarafından çok uygun faiz ve vade oranı, 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL arasından destek kredisi çok talep görüyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler başvurularda bulundu. Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:00
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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

Koronavirüs sürecinde vatandaşların yükünü hafifletmek amacıyla adımlar atılmaya devam ediyor. Kamu bankaları uygun faiz oranları ve ödeme şartlarıyla kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları sorguluyor. Ziraat Bankası tarafından verilen temel ihtiyaç kredisi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

5 BİN TL 'DEN AZ GELİRİ OLMA ŞARTI

Temel İhtiyaç Kredisinde bakılan tek şey gelir oldu. Vatandaşların ikamet ettikleri eve 5 bin liradan az maaş giriyorsa o evden bir kişiye temel ihtiyaç kredisi ödemesi yapılabileceği açıklandı. 36 ay vade ile verilen temel ihtiyaç kredisine milyonlarca kişi başvuru yaptı.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

EN BÜYÜK AVANTAJ 6 AY GERİ ÖDEME OLMAMASI

Temel İhtiyaç kredisinde vatandaşlara sunulan en büyük iki avantajdan biri 6 ay geri ödeme yapılmamasıydı. Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, ücretsiz izne çıkanlar ve iş bulamayan vatandaşlar, 6 ay boyunca geri ödeme yapmayacaktı.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SORGULAMA EKRANI

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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

DİĞER BÜYÜK AVANTAJ: 0.49 FAİZ

Temel ihtiyaç kredisinin milyonlarca kişi tarafından kullanılmasının bir diğer önemli nedeni ise 0.49 faizle kredi verilmesi. Geçim zorluğu çeken vatandaşlar , düşük geri ödeme imkanı nedeniyle temel ihtiyaç kredisine yoğun şekilde müracaat etti.

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Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL...

KREDİ DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Temel İhtiyaç kredisi ile ilgili şu tabloyu açıklamış ve detayları şu şekilde vermişti:

3 BİN TL SÜRPRİZİ

Temel ihtiyaç kredisi ilk açıklandığında 3 seçenek sunuldu. Sunulan seçenekler şu şekildeydi:

5.000 TL,

7.500 TL

10.000 TL

Ancak ilk başvuru sonuçları açıklanmış ve binlerce kişiye 3 bin TL 'lik kredi çıkmıştı. Bankalar daha sonra yaptığı açıklamada yukarıdaki seçeneklere 3 bin TL seçeneğini de ekledi ve on binlerce kişiye , 10 bin, 7500, 5 bin TL 'ye başvuru yapmasına rağmen 3 bin TL kredi verdi.