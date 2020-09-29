HaberlerGaleriEmeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz
Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz
Emekli olabilmek için prim ödemelerini gerçekleştiren, yaş şartının dolmasına rağmen emekli olmaya hak kazanamak pek çok kişi bulunuyor. Bu kişiler, bugüne kadar ödenen primlere ne olacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Emeklilik ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte SGK emeklilik prim ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:42Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:56