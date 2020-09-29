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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

Emekli olabilmek için prim ödemelerini gerçekleştiren, yaş şartının dolmasına rağmen emekli olmaya hak kazanamak pek çok kişi bulunuyor. Bu kişiler, bugüne kadar ödenen primlere ne olacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Emeklilik ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte SGK emeklilik prim ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:56
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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

Çalışanların en büyük hayali emekli olacağı günün gelmesidir. Sigortalı olan çalışanların emekli olabilmeleri için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yaş, sigorta primi ve sigortalılık süresi şartlarının her birini eksiksiz yerine getirenler emekli olabiliyor. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekliliğe hak kazanamayan vatandaşlar, ödenilen primlere ne olacağını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

EMEKLİ OLMAK İÇİN GEREKENLER
Sigortalı bir işte çalışan pek çok kişinin hayali emekli olmaktır. Emekli olabilmek için gerekli şartları eksiksiz tamamlamış olmak gerekir. Emekliliğe hak kazanabilmek için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarının hepsinin eksiksiz yerine getirilmiş olması gerekir.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

Aynı zamanda yaş ve sigortalılık süresini dolduran vatandaşların prim ödemelerini yapabilmeleri için vatandaşlara hizmet borçlanması yapabilme hakkı sunulmuştur. Hizmet borçlanması kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurt dışında çalışan vatandaşlar için de yurt dışı borçlanma hakkı sunuluyor.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

PRİM ÖDEMESİ NASIL TOPLU GERİ ALINIR?
Emekliliğe hak kazanamayan pek çok kişi, hizmet borçlanması ile de emekliliğe hak kazanamıyorsa vatandaşlara ödedikleri primleri toplu olarak geri alma hakkı sunuluyor. Toplu prim iadesi almak isteyen vatandaşların resmî olarak başvuruda bulunması gerekir.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK'dan son dakika açıklaması geldi! O ödemeleri geri alabileceksiniz

Prim iadesi almak üzere başvuruda bulunacak olan kişilerin SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine bağlı 4A veya kendi hesabına ya da ismine bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir. 4A, 4B ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4C kollarından birinde çalışan kişilerin emeklilik için gerekli olan yaş ve hizmet sürelerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hizmet süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için de 25 yıl olarak belirlenmiştir.