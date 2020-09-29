Tarih netleşiyor! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK'dan resmi açıklama geldi mi? KYK yurt ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK başvurularında tarih detayları ortaya çıkmaya başladı. Yurt ya da burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, KYK'dan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK'dan resmi açıklama geldi mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:16
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönem ile birlikte en çok merak edilen konular arasında KYK yurt ve burs başvuruları yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama gelmişti. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK'dan resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.
YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.