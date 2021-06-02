Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

İkinci el araba almak isteyenler ancak bütçeleri fazla olmayanlar icralık olarak satışa sunulan araçları yakından takip ediyor. Bu satışlarda yarı yarıya kar elde etmek mümkün oluyor. Ceplere uygun olarak satılan bankalar tarafından satılan aaçlar bu sebeplerden dolayı tercih ediliyor. Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olup ödemeyenlerin araçlarıdır. Bankalar icralık olan araçları resmi internet siteleri üzerinden satışa sunuluyor. Hal böyle olunca fiyatlar diğer araçlara göre beklenenden ucuz oluyor. İşte, 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı ile satılık araçlar...