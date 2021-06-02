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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
Pandemi döneminde ikinci el araba sahibi olmak isteyenler fırsatları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan ikinci el araçlar yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el fiyatları neredeyse 2 katı dolayında artış yaşamıştı. Özellikle yaz ayları öncesinde araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Hal böyle olunca yeni araç sahibi olmak isteyenler fırsatları yakından takip ediyor. İşte, 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanının detayları...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 19:46
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