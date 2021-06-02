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Haberler Galeri Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

Pandemi döneminde ikinci el araba sahibi olmak isteyenler fırsatları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan ikinci el araçlar yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el fiyatları neredeyse 2 katı dolayında artış yaşamıştı. Özellikle yaz ayları öncesinde araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Hal böyle olunca yeni araç sahibi olmak isteyenler fırsatları yakından takip ediyor. İşte, 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanının detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 19:46
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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

İkinci el araba almak isteyenler ancak bütçeleri fazla olmayanlar icralık olarak satışa sunulan araçları yakından takip ediyor. Bu satışlarda yarı yarıya kar elde etmek mümkün oluyor. Ceplere uygun olarak satılan bankalar tarafından satılan aaçlar bu sebeplerden dolayı tercih ediliyor. Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olup ödemeyenlerin araçlarıdır. Bankalar icralık olan araçları resmi internet siteleri üzerinden satışa sunuluyor. Hal böyle olunca fiyatlar diğer araçlara göre beklenenden ucuz oluyor. İşte, 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı ile satılık araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?

Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

ZİRAAT BANKASI SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLAR

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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

ZİRAAT BANKASI SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLAR

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Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...

İPOTEKLİ ARAÇ ALMAK MANTIKLI MI?

Bankalar kredi verdiklerinde bu krediyi teminat karşılığında verirler. Ya kefil isterler ya da taşıt, arsa, konut gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarını ipotek ederek satılmaz şerhi konulur.