Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

Bankada hesabı olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar birikimlerini değerlendirme yollarını arıyor. Risksiz yatırımı tercih edenler vadeli mevduat faizini tercih ediyor. Vadeli mevduat faizi yatırımını teecih edenler 19.5 oranında kazanç elde ediliyor. Bankaların vadeli mevduat hesapları değişime gitti. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları ne kadar? Sorularının yanıtları merak ediliyor.