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Haberler Galeri Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

Bankada parası olan vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Açıklamanın ardından bankalar tek tek duyurdu. Parası olanlar kendilerine uygun yatırım yollarını aramayı sürdürüyor. Riske girmek istemeyen vatandaşların tercihleri vadeli mevduat oluyor. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor. 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, yüzde 18 faiz oranıyla 750 lira gelir elde ediyor. Geçtiğimiz aylarda faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Son dakika açıklamasına göre süre 2 ay daha uzatıldı.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:19
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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

Bankada hesabı olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar birikimlerini değerlendirme yollarını arıyor. Risksiz yatırımı tercih edenler vadeli mevduat faizini tercih ediyor. Vadeli mevduat faizi yatırımını teecih edenler 19.5 oranında kazanç elde ediliyor. Bankaların vadeli mevduat hesapları değişime gitti. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları ne kadar? Sorularının yanıtları merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

Mevduat faizleri son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı kararların da etkisiyle yüzde 19.5'e kadar çıktı. Risksiz kazanç elde etmek isteyenlere yüksek faize ek olarak stopaj (vergi) avantajı da sağlanıyor. TL'yi desteklemek ve yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için verilen vergi avantajının süresi 2 ay daha uzatıldı.

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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Eylül 2020'de devreye alınmış, Aralık 2020'de yapılan değişiklikle önce 31 Mart'a sonra da 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Yani stopaj desteği uygulaması önceki gün itibarıyla son bulmuştu.

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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Ancak stopaj desteği uygulamasının haziran ve temmuz aylarında da devam etmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...

YÜZDE 18 FAİZLE 750 LİRA KAZANÇ

Eğer yüzde 16.5 faiz oranı olan bankayı tercih etmişseniz, 50 bin lira üzerinden 32 günün sonunda 687 lira gelir elde edersiniz. Faiz oranı yüzde 18 ise bu rakam 750 liraya çıkıyor. En yüksek oran olan yüzde 19.5'la ise 812 lira kazanç sağlarsınız.