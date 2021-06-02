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Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
Bankada parası olan vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Açıklamanın ardından bankalar tek tek duyurdu. Parası olanlar kendilerine uygun yatırım yollarını aramayı sürdürüyor. Riske girmek istemeyen vatandaşların tercihleri vadeli mevduat oluyor. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor. 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, yüzde 18 faiz oranıyla 750 lira gelir elde ediyor. Geçtiğimiz aylarda faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Son dakika açıklamasına göre süre 2 ay daha uzatıldı.
Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:19
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