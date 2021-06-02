Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...

Binlerce kişinin beklediği müjdeli haber geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Karşılıksız olarak verilecek ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan "Uzman Eller Projesi" kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğini duyurdu. İşte, 100 bin lira hibe desteğinin başvuru detayları...