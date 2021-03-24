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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziraat Bankası resmen duyurdu! Hemen hesaplarınızı kontrol edin! Paranız yanabilir... Ziraat Bankası resmen duyurdu! Hemen hesaplarınızı kontrol edin! Paranız yanabilir...
Ziraat Bankası'nda parası bulunan binlerce vatandaş için son dakika uyarıda bulundu. Uzun süredir kullanılmayan banka hesaplarında paralar kalmış olabiliyor. Ayrıca hesaplarda bulunan paralar unutulmuş olarak kalıyor. Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Banka hesaplarda paraların zaman aşımına uğramaması için hesaplarını kontrol etmelerini istedi.
Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:14
Ziraat Bankası resmen duyurdu. Hemen hesaplarınızı kontrol edin. Paranız yanabilir. Uzun süredir kullanılmayan banka hesaplarında para kalmış olabiliyor. Vatandaşlar bu paraları hesaplarında herhangi bir sebepten dolayı çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenmek mümkün. Kimsenin önemsemediği ücretler yıl sonunda milyonlarca lirayı bulabiliyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamayı haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI KONU İLE İLGİLİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.
2021 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HESAPLARI 27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.