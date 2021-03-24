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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İki yıl boyunca geçerli! Para ödenmeyecek! Borcu olanları da kapsıyor... İki yıl boyunca geçerli! Para ödenmeyecek! Borcu olanları da kapsıyor...
Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çok sayıda kişinin yararlanacağı bu hak iki yıl boyunca geçerli olacak. Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanması için yeni gelişmeler yaşanıyor. Mezun olup iş aramaya başlayacak olan gençlere, iş bulana kadar sağlık sigortasından ücretsiz yararlanma hakkı getirilmişti. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:47
İki yıl boyunca geçerli. Para ödenmeyecek. Borcu olanları da kapsıyor. Haziran ayı sonunda binlerce öğrenci üniversitede eğitim gördükleri bölümlerden mezun olacak. Mezun olduktan sonra iş arayışında olan vatandaşlar için sağlık hakkında muafiyet bulunuyor. Mezun olup öğrencilik statüsü sona eren gençlerimiz iki yıl sağlık sigortasından ücretsiz yararlanabiliyor. Ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanma şartları için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haziran ayı ile birlikte üniversitelerimiz yeni mezunlarını verecek. Mezun olup iş aramaya başlayacak gençlerimizin sağlık hakkı bakımından önemli bir muafiyeti var. Mezun olup öğrencilik statüsü sona eren gençlerimiz iki yıl sağlık sigortasından ücretsiz yararlanabiliyor. Böyle olunca iş aradıkları süre içerisinde hastanelerden ücretsiz olarak yararlanmaları mümkün oluyor.
İKİ YIL MUAFİYET
Yeni mezun gençlerimiz için genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanma açısından 10 Şubat 2016'da yapılan değişiklikle 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. Dolayısıyla, mezunlar iş bulana kadar sağlık sigortasından yararlanabilecek. Genel sağlık sigortasından 2 yıl süresince muaf olmak, gençlerin geleceğe ilişkin planlarını yapmaları açısından son derece önemli. Bu sayede kendilerine uygun olmayan bir işi kabul etmek yerine eğer ekonomik durumları da el veriyorsa kendilerine daha uygun ve ekonomiye daha fazla katkı verebilecekleri bir iş bulabilecekler.
GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ
Yaklaşık dört yıl önce yapılan değişiklik öncesinde liseden ya da üniversiteden mezun olan gençler mezuniyet sonrasında ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyorlardı. Burada, yaş sınırı ve eğitime devam etme koşulu nedeniyle gençlerin gelir testine girerek GSS primini yatırması gerekiyordu. Değişiklik sonrasında söz konusu gençler için iki yıllık süreyle GSS prim muafiyeti getirildi. Böylece, liseden mezun olan bir genç 20 yaşını, üniversiteden mezun olan bir genç ise 25 yaşını aşmadığı sürece bu muafiyetten faydalanabiliyor.
KİMLER GSS KAPSAMINDA?
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlamasıyla Türkiye'de yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına girmiş oldu.
Buna göre, sigortalı olarak çalışan veya bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunan kişiler haricindeki herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için genel sağlık sigortasına prim ödemesi gerekiyor. Uygulama yürürlüğe girdiğinde GSS primlerinin belirlenebilmesi için gelir testi yaptırılması gerekiyordu.