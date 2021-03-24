Bankada parası olan vatandaşlar için 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı için duyuru ettikleri faiz oranları ve diğer tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Riskten hoşlanmayan ve güvenilir yatırım olarak görülen vadeli mevduat güncel oranları sizler için derledik. İşte, hesabında 10.000 TL'si olan kaç TL alır? 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı...