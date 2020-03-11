Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır?
Ziraat Banksı emekli promosyonu ücretlerinin belli olmasının ardından başvuru işlemleri araştırılmaya başlandı. Emekli maaşını 2020-2023 yıllarında Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere 500-625-750 lira tutarında promosyon verilecek. Başvurular, şubelerin yanı sıra ATM üzerinden de yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 11.03.2020 16:52Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:03