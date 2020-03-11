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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından Kocaeli İzmit'te yapılacak 1250 konut için kura çekimi saat 10.00 ve 13.00'da yapıldı. İzmit'teki konutlar için 17 bin 875 başvuru yapıldı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 14:06
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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kocaeli TOKİ kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. İzmit'teki 1250 konut için başvuru yapan 17 bin 875 vatandaş kura sonuçlarına göre hak kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. 7 bin 128 kişinin başvurusu yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 875, 10 bin 851 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 375 vatandaş hak kazandı. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. İzmit'te kura çekimi saat 10.00'da ve 13.00'de yapıldı. Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kurada hak kazanamayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek.

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Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.