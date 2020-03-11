Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kocaeli TOKİ kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. İzmit'teki 1250 konut için başvuru yapan 17 bin 875 vatandaş kura sonuçlarına göre hak kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. 7 bin 128 kişinin başvurusu yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 875, 10 bin 851 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 375 vatandaş hak kazandı. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...