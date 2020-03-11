Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından Kocaeli İzmit'te yapılacak 1250 konut için kura çekimi saat 10.00 ve 13.00'da yapıldı. İzmit'teki konutlar için 17 bin 875 başvuru yapıldı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! 2020 TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:58Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 14:06