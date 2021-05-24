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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Ziraat Bankası müjdeyi verdi. Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün. Pandemi döneminde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Gerek koronavirüs salgını gerekse bankaların artık mobil olarak hizmet ağını genişletmesi şubeye gitmeden işlem yapmayı sağlıyor. Ziraat Bankası düşük faizli kredi imkanlarıyla müşterilerinin dikkatini çekiyor. İşte, 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 21:39
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Ziraaat Bankası pandemi döneminde vatandaşlara kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanların yüzünü güldürecek açıklamalar geldi. Banka tarafından, "Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." açıklaması geldi. Sunulan kredi fırsatından yararlanacak vatandaşların bankaya kadar gitmesine gerek yok. İşte, 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Özellikler

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.

İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası'ndan ücretini alan çalışan veya emekli olsun hiçbir ayrım yapılmadan bu krediden faydalanabiliyorlar. Dijital Kredi kampanyası kapsamındaki gereksinim kredilerine müracaatlar İnternet şubesi ve mobil şube aracılığı ile yapılabiliyor. Alıcılar bu biçimde banku şubesine adım bile atmadan arz ettikleri kredileri kullanabiliyorlar.