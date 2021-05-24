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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...
Ziraat Bankası müjdeyi verdi. Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün. Pandemi döneminde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Gerek koronavirüs salgını gerekse bankaların artık mobil olarak hizmet ağını genişletmesi şubeye gitmeden işlem yapmayı sağlıyor. Ziraat Bankası düşük faizli kredi imkanlarıyla müşterilerinin dikkatini çekiyor. İşte, 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 21:39
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