Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...

Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.