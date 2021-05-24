Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Yüksek emekli maaşı almak mümkün. Emekliler dikkat. 3'lü hesap için yöntem. Milyonlar çalışanın en büyük hayallerinden biri de emekli olmak ve yüksek emekli maaşı alabilmek. Emeklilikte yüksek maaşın yolunu açan en önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor. Bazı noktalara dikkat etmek ileride alınacak maaşı yükseltiyor.