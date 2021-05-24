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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Yüksek emekli maaşı almak mümkün. Emekliler dikkat. 3'lü hesap için yöntem. Milyonlar çalışanın en büyük hayallerinden biri de emekli olmak ve yüksek emekli maaşı alabilmek. Emeklilikte yüksek maaşın yolunu açan en önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor. Bazı noktalara dikkat etmek ileride alınacak maaşı yükseltiyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 22:12
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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Yüksek emekli aylığı almanın temeli çalışırken atılıyor. Emeklilikte yüksek maaşın yolunu açan en önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor. Bazı noktalara dikkat etmek ileride alınacak maaşı yükseltiyor. Milyonlar çalışanın en büyük hayallerinden biri de emekli olmak ve yüksek emekli maaşı alabilmek. İşte, emekliye 3'lü kazanç yöntemi...

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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.

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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor.

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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

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Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.