HaberlerGaleriVe son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...
Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...
Nakdi destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. 2.7 milyon vatandaşın yararlandığı para desteği ödemeleri bugün başladı. Mayıs ayına ilişkin destek ödemeleri 277 milyon TL olarak belirlendi. Nakdi destek ödemelerinden birçok vatandaş yararlanıyor. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarda ödemelerden yararlanabiliyor. Destek ödemeleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak. Sizler için ödemenin detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 19:22Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 19:22