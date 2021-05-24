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Haberler Galeri Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Nakdi destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. 2.7 milyon vatandaşın yararlandığı para desteği ödemeleri bugün başladı. Mayıs ayına ilişkin destek ödemeleri 277 milyon TL olarak belirlendi. Nakdi destek ödemelerinden birçok vatandaş yararlanıyor. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarda ödemelerden yararlanabiliyor. Destek ödemeleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak. Sizler için ödemenin detaylarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 19:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 19:22
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Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Ödemeler bugün başladı. Yüz binlerce vatandaşlar ödemeler için gelecek açıklamayı bekliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Nakdi destek ödemelerinden kronik hastalığı bulunan vatandaşlar da yararlanıyor. Destek ödemeleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.

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Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

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Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Bakan Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

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Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

İhtiyaç sahibi ailelere destek

Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

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Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

Kronik rahatsızlığı olan 2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım

Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız" şeklinde konuştu.