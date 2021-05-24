Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...

İhtiyaç sahibi ailelere destek



Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.