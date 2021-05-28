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Haberler Galeri Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Kredi veya kredi kartı borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Bankası'nın son ihtiyaç kredisi müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bu kampanyadan yararlanabilecek. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar kredi fırsatından kolayca yararlanabilecek. Dijital yollarla başvurular yapılacak. İşte, Ziraat Bankası dijital kredi imkanının detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 19:37
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Ziraat Bankası'nın kredi müjdesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda kredi çekmek isteyenler zorlu süreçler sonucunda amaçlarına ulaşabiliyordu. Ancak bankaların dijital anlamda yükselişe geçmesi fırsatları artırdı. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olanlar bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından müşterisi olan emeklilere sağlanan fırsat oldukça talep görüyor. Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuluyor. İşte, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

DİJİTAL KREDİ İLE ŞUBEYE GİTMEDEN KREDİ KULLANMA KOLAYLIĞI ZİRAAT'TE

Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Özellikler

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.