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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...
Kredi veya kredi kartı borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Bankası'nın son ihtiyaç kredisi müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bu kampanyadan yararlanabilecek. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar kredi fırsatından kolayca yararlanabilecek. Dijital yollarla başvurular yapılacak. İşte, Ziraat Bankası dijital kredi imkanının detayları...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 19:37
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