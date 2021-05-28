Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...

Ziraat Bankası'nın kredi müjdesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda kredi çekmek isteyenler zorlu süreçler sonucunda amaçlarına ulaşabiliyordu. Ancak bankaların dijital anlamda yükselişe geçmesi fırsatları artırdı. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olanlar bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından müşterisi olan emeklilere sağlanan fırsat oldukça talep görüyor. Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuluyor. İşte, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi oranları...