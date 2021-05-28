Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Pandemiden en çok etkilenenler arasında yer alan esnaflara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği hibe desteği için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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