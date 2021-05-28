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Haberler Galeri Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Pandemiden en çok etkilenenler arasında yer alan esnaflara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği hibe desteği için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:50
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Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? İki grup halinde sağlanacak esnafa hibe desteği başvuruları başladı. Hibe desteği ödemeleri için başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hibe desteği ödemeleri, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hesaplara yatacak.

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 esnaf hibe desteği başvuruları 25 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

25 Mayıs'ta başlayacak hibe desteğine başvurular 30 gün sürecek ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

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Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.