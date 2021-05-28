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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...
Kabul edildi, faizler düşüyor. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı. Borcunu ödemek isteyenlere kolaylık sağlanacak. Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor. Araç muayenesinde aylık gecikme faizi yüzde 5'ten 0.75'e indiriliyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 20:03
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