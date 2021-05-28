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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

Kabul edildi, faizler düşüyor. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı. Borcunu ödemek isteyenlere kolaylık sağlanacak. Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor. Araç muayenesinde aylık gecikme faizi yüzde 5'ten 0.75'e indiriliyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 20:03
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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

Ekonomide kapsamlı bir barış hamlesini içeren değişiklik kabul edildi. Komisyon'dan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. 157 milyarlık cezadan vazgeçiliyor. Araç muayenesinde aylık gecikme faizi yüzde 5'ten 0.75'e indiriliyor. Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Yapılandırma paketi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak.

EN BÜYÜK PAY KDV'DE

Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.

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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR

Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2027'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.

Kabul edilen önergeye göre, 2016 yılı için yüzde 30'luk oran yüzde 35'e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15'e çekildi.

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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

ARTIRANA İNCELEME YOK

Getirilen düzenlemeye göre, matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesinden kurulacak. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Matrah artırımında elde edilen gelir getirildiği sıklığa göre değişiyor. 2016'da matrah artışından 14.4 milyar lira, 2018'de de 9.1 milyar liralık gelir elde edildi" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin 237 borçlunun 74.6 milyar liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu söyledi.

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Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

6 TAKSİT İMKÂNI GETİRİLDİ

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkânı sağlanacak.