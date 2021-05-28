Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...

MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR

Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2027'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.

Kabul edilen önergeye göre, 2016 yılı için yüzde 30'luk oran yüzde 35'e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15'e çekildi.