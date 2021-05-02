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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...
Kredi kullanacak vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan flaş hamle acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek. Kredi çekecekler ilk yıl hiç bir ödeme yapımıyor. 84 aya kadar vade imkanıda müşterilerini bekliyor. Faizsiz kredinin üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Köye dönüş kredisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ederken, şartları araştırılan konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:55Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 15:55