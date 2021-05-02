Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

Faizsiz 12 ay ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. Bakanlık tarafından köyüne dönmek isteyenlere kredi fırsatı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sunulan kredi paketi hakkında detaylar belli oldu. İsteyene 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Başvuru süreci ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.