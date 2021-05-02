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Haberler Galeri Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

Kredi kullanacak vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan flaş hamle acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek. Kredi çekecekler ilk yıl hiç bir ödeme yapımıyor. 84 aya kadar vade imkanıda müşterilerini bekliyor. Faizsiz kredinin üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Köye dönüş kredisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ederken, şartları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 15:55
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

Faizsiz 12 ay ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. Bakanlık tarafından köyüne dönmek isteyenlere kredi fırsatı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sunulan kredi paketi hakkında detaylar belli oldu. İsteyene 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Başvuru süreci ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

PROJE İÇERİĞİ

Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...

KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

- İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.