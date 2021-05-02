Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor. Muğla'ya gelen ilk Ukraynalı turist kafilesinde yer alan Atyana Skrayvien, "Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik" dedi. Ukraynalı turist Natalia Şüveyt ise, "Türkiye'ye bu yedinci gelişim. Dünyada salgınla mücadele eden en iyi ülkelerin başında geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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