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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler Ukraynalı turistleri ağırlıyor. Muğla'ya gelen ilk Ukraynalı turist kafilesinde yer alan Atyana Skrayvien, "Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik" dedi. Ukraynalı turist Natalia Şüveyt ise, "Türkiye'ye bu yedinci gelişim. Dünyada salgınla mücadele eden en iyi ülkelerin başında geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 11:27
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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Kovid-19 sürecinde misafirler için her türlü önlemin alındığı turizm merkezi Muğla'da, tesislerde tedbirlerden taviz verilmiyor.

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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girmeleri, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Uçakla 28 Nisan'da Muğla'ya gelen 350 kişilik Ukraynalı ilk turist kafilesi, yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

"BURADA KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Ukraynalı turistlerden Tatyana Skrayvien, çok sevdikleri Muğla'yı daha önce de tatil için birkaç kez ziyaret ettiklerini söyledi.

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Ukraynalı turistlerin tercihi Türkiye oldu: Salgınla mücadele eden en iyi ülke

Salgından önce de Muğla'da tatil yaptığını aktaran Skrayvien, "Özellikle Marmaris'e hayranım. Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik.