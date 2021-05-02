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Haberler Galeri Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımın en önemli yapı taşları arasında yer alan vadeli kredi mevduat hesabı için detaylar marak ediliyor. Bankada parası olanlar hangisinin en fazla kazanç getirisi olduğunu araştırıyor. Getirisi önceden belli olan yatırım olması dolasıyla, vadeli mevduat hesapları tercih ediliyor. İşte, 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Giriş Tarihi: 02.05.2021 16:19
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Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olanlar ne getiri elde edeceklerini merak ediyorlar. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. En fazla getiri sağlayan bankaların araştırması hız kazandı. Yatırımcıların en çok tercih ettikleri vadeli mevduat hesapları için detayları sizler için bir araya getirdik. İşte, 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR, KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR, KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR, KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?