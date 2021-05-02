Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımın en önemli yapı taşları arasında yer alan vadeli kredi mevduat hesabı için detaylar marak ediliyor. Bankada parası olanlar hangisinin en fazla kazanç getirisi olduğunu araştırıyor. Getirisi önceden belli olan yatırım olması dolasıyla, vadeli mevduat hesapları tercih ediliyor. İşte, 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?