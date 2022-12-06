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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Devlet tarafından çiftçilere verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteği binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Aralık ayı itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih arama motorlarında araştırılmaya başladı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 23:40
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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih günün en merak edilen konular arasında yerini aldı. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DETEĞİ YATTI MI?

Henüz Aralık ayında mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin tarih bilgisi açıklanmadı. Yapılan son açıklamayla birlikte ödemelerin bu ay içinde yapılması bekleniyor.

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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.