Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı?

Devlet tarafından çiftçilere verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteği binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Aralık ayı itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih arama motorlarında araştırılmaya başladı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı...