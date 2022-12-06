EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL'DEN...

Emekli promosyonu veren bankalar gündemde yer almaya devam ediyor. SGK tarafından alınan kararla bankaların emekli promosyon taban tutarı Kasım ayında güncellendi. Kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Promosyon için henüz başvurmamış ve emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olanlara yıl sonuna kadar süre tanınıyor. Peki, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, detaylar...