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Haberler Galeri EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL'DEN...

EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL'DEN...

Emekli promosyonu veren bankalar gündemde yer almaya devam ediyor. SGK tarafından alınan kararla bankaların emekli promosyon taban tutarı Kasım ayında güncellendi. Kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Promosyon için henüz başvurmamış ve emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olanlara yıl sonuna kadar süre tanınıyor. Peki, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 19:04
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EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL’DEN...

Emekli promosyon veren bankalar Aralık ayı itibarıyla araştırılmaya başladı. Bazı bankalar, emeklilere ek gelir niteliğindeki promosyon kampanyalarını Aralık ayı için güncellediğini duyurdu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli promosyon Aralık ayı ödemeleri ne kadar? sorusu gündeme getirildi. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL’DEN...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR NE?

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL’DEN...

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

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EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL’DEN...

HANGİ BANKALAR İLE ANLAŞMA YAPILDI?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka

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EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL’DEN...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI!

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,