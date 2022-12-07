2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.Haftalık olarak yayınlanan takvime göre Karabük kuraları 7 Aralık 2022 Çarşamba bugün çekilecek. Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...