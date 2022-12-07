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Haberler Galeri 2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.Haftalık olarak yayınlanan takvime göre Karabük kuraları 7 Aralık 2022 Çarşamba bugün çekilecek. Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:49
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2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

"İlk Evim", İlk "İş Yerim" adlı proje kapsamında TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ederken sıra TOKİ Karabük'e geldi.Milyonlarca vatandaş TOKİ Karabük kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ Karabük hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karabük TOKİ kura çekimi 7 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

2022 TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek

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2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ KARABÜK KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

Toplam 6 ilçe için TOKİ Karabük kura çekilişi bugün 10:00'da başlayacak. İşte, TOKİ Karabük evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KARABÜK EFLANİ 2. ETAP 63 SOSYAL KONUT

KARABÜK ESKİPAZAR 3. ETAP 120 SOSYAL KONUT

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2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

KARABÜK MERKEZ 280 SOSYAL KONUT

KARABÜK SAFRANBOLU 200 SOSYAL KONUT