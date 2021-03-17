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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemeler T.C Kimlik numarasına göre yapılacak. Vatandaşlar ödemelerin yapılıp yapılmadığını merak ediliyor. İşte, Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 17.03.2021 00:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 00:06
Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödeme yapılıyor. Desteklerin ne zaman ödeneceği dışında mazot gübre desteğinden nasıl yararlanılacağı da araştırılan konuların başını çekiyor. İşte, Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi.
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.
Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.