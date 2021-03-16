Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilere yılda iki kez 2000 TL ödeniyor! Başvuru şartı yok! Kimler emekli ikramiyesi alabilir? Emeklilere yılda iki kez 2000 TL ödeniyor! Başvuru şartı yok! Kimler emekli ikramiyesi alabilir?
Milyonlarca emekli yıl içinde promosyon ve ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Emekliler ikramiye ödemeleri sayesinden derin nefes alıyor. 2021 Ocak ayında en düşük emekli maaşlarının belli olmasının ardından, 2000 TL ikramiye ödemesi verilecek. Emekliler 2021 yılında promosyon ödemelerinin yanında ikramiye fırsatında da yararlanabilecek. Vatandaşlar ikramiye ödeme miktarında değişim olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Kimler emekli ikramiyesi alabilir?
Giriş Tarihi: 16.03.2021 22:22
Emekli ikramiyesi sonrasında milyonlarca vatandaş derin nefes alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen ikramiyeler, devlet tarafından ödeme alan vatandaşlar da yararlanabiliyor. Banka promosyon ödemeleri ve ikramiye ödemelerinin tutarları değişiyor. 2021 yılında iki bayramda emekliler 2000 TL ödeme alacak. İşte, kimler emekli ikramiyesi alabilir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinden yeni emekliler de faydalanacak. Mayıs ayından önce emeklilik kararı alan vatandaşlar, emeklilik işlemlerini tamamladıktan sonra çifte ikramiye alabilecek.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Ayrıca promosyon imkanı da bulunuyor.
Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.
Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.