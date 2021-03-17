Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere 1.000'er lira ikramiye veriliyor. Her yıl toplamda 2.000 lira ikramiye alan emekliler, bu ödeme ile ek gelire kavuşuyor. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...