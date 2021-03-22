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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

Ziraat Bankası memur alımı başvuru süreci devam ediyor. 4 farklı branşta yapılacak memur alımı için başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Boş kontenjanlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, işe alım sürecine ilişkin detayları merak ediyor. Söz konusu ilana başvuru işlemleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 12:33
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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

Ziraat Bankası tarafından 230 memur alımı için 9 Mart'ta başlatılan başvuru süreci tamamlanıyor. Mart ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. 4 farklı branşta yapılacak memur alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

9 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olarak yapabilecekler.

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı memur alımı başvuru şartları yayımlanan ilan ile belli oldu.

İşte başvuru şartları;

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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı! Başvurular sona eriyor! İşte kadro dağılımı ve şartlar...

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,