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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilere ikramiye müjdesi! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 1.108 TL... 4D'li taşeron işçilere ikramiye müjdesi! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 1.108 TL... Taşeron ve kamu işçileri için müjdeli haber geldi. 2021 yılına ait 2. ilave tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Şimdi ise gözler yılın ikinci ikramiyelerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:57
Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin ödeneceği tarih açıklandı. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki, kim ne kadar alacak? 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.