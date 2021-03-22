4D'li taşeron işçilere ikramiye müjdesi! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 1.108 TL...

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin ödeneceği tarih açıklandı. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki, kim ne kadar alacak? 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...